В России раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» более чем на 30 млн рублей

«По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. Чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых», - написала Волк.

С ИП заключили фиктивные договоры на проведение культурных мероприятий, более 10 млн рублей были обналичены и переданы мошеннику.

Похожую схему применяли при хищении более 22,5 млн рублей в Новосибирске. Здесь трое местных жителей продавали билеты на экскурсии, но не проводили их, а полученные средства тратили на личные нужды.

Как отметила Волк, правоохранители возбудили уголовные дела о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее жителя Пермского края заподозрили в махинациях с «Пушкинскими картами» на 11,7 млн рублей, пишет RT.

