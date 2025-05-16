В России раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» более чем на 30 млн рублей
ФСБ и МВД раскрыли мошенничество с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
Злоумышленников задержали в Рязани и Новосибирске. По данным правоохранителей, аферисты регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», анонсировали фактически не проводившиеся культурные мероприятия, а деньги от продажи билетов по «Пушкинским картам» оставляли себе.
«По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. Чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых», - написала Волк.
С ИП заключили фиктивные договоры на проведение культурных мероприятий, более 10 млн рублей были обналичены и переданы мошеннику.
Похожую схему применяли при хищении более 22,5 млн рублей в Новосибирске. Здесь трое местных жителей продавали билеты на экскурсии, но не проводили их, а полученные средства тратили на личные нужды.
Как отметила Волк, правоохранители возбудили уголовные дела о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее жителя Пермского края заподозрили в махинациях с «Пушкинскими картами» на 11,7 млн рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru