ПВО уничтожила и перехватила 65 беспилотников ВСУ
16 мая 202509:41
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
«С 22.00 15 мая до 08.30 16 мая... уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, 43 дрона ликвидировали над Черным морем, 21 БПЛА – над Крымом, еще один – над Белгородской областью.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести беспилотников над морем на большом отдалении от берега, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru