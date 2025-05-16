ПВО уничтожила и перехватила 65 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«С 22.00 15 мая до 08.30 16 мая... уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, 43 дрона ликвидировали над Черным морем, 21 БПЛА – над Крымом, еще один – над Белгородской областью.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести беспилотников над морем на большом отдалении от берега, пишет RT.

