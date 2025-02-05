«Зрителям раздать мышей!»: Первый за 20 лет концерт Black Sabbath назвали коммерческим
Первый концерт Black Sabbath за 20 лет однозначно соберет аншлаг, а продажи мерча и пластинок взлетят, заявил НСН Александр Фуковский.
На первом за 20 лет концерте британской рок-группы Black Sabbath точно будет шоу, однако не стоит забывать про слабое здоровье солиста коллектива Оззи Осборна, заявил НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
Black Sabbath выступят в оригинальном составе на единственном концерте в Бирмингеме, где группа была основана. Шоу состоится 5 июля. На сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Кроме того, на мероприятии выступят другие рок-группы, такие как Metallica и Slayer. Фуковский выразил уверенность в том, что после концерта продажи мерча группы взлетят.
«Будет аншлаг, естественно! Подобные события всегда вызывают у поклонников новую волну интереса к коллективу: будут активно продаваться пластинки, различный мерч. Это достаточно коммерческая акция, люди просто хотят заработать денег. Вспомните, как взлетели продажи дисков после смерти Майкла Джексона! Учитывая слабое здоровье Оззи, ему будет нелегко выступать на сцене. Может, заработанные деньги на этом концерте как раз пойдут на его лечение. Конечно же, будет шоу на этом концерте, но в меру возможностей Оззи, потому что он уже не тот. Может, привезут ему летучих мышей. Главное – каких-нибудь лабораторных, чтобы не подцепить чего! Можно и всем гостям концерта раздать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас рок-музыка снова возвращается в моду, набирая популярность среди молодежи.
«Мода, как известно, циклична: какое-то время был популярен рок, потом – поп, рэп, электроника, а сейчас снова рок. Все больше молодежи погружается в эту музыку. Мы видим, как звезды нового поколения – Ариана Гранде или Майли Сайрус – берут старые рок-композиции и делают на них каверы. Таким образом они и творческие очки себе зарабатывают, и экономят свои время и силы, ведь зачем сочинять что-то новое, если есть хорошее старое? В ротации ROCK FM очень много песен Black Sabbath. Есть целый пласт композиций 1970-х годов, а также сольные проекты Оззи» - заключил Фуковский.
Ранее стало известно, что участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода
- Азербайджан выделил Украине миллион долларов
- Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»
- СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Арбениной в Новосибирске
- Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии против Белоруссии
- В ФРГ назвали планы Трампа по переселению палестинцев бесчеловечными
- Жительница Сестрорецка лишилась автомобиля и квартиры из-за мошенников
- Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей
- Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
- Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru