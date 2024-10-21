Оззи Осборн раскрыл причину отказа от гастролей
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в интервью The Sun раскрыл настоящую причину отказа от гастролей.
По словам 75-летнего рок-музыканта, это связано с падением с квадроцикла в 2003 году. В последствии была операция по установке металлических позвонков, однако неудачное падение в 2019 году привело к смещению пластин.
Осборн добавил, что с тех пор перенёс семь операций и теперь нормально уже не ходит, передвигаясь в инвалидной коляске.
«Я почти мертв, чёрт возьми, но это именно операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать», - заявил он.
Ранее Осборна второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз он удостоился этой награды в 2006 году в качестве участника Black Sabbath, а в 2024 - как сольный исполнитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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