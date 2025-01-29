Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема

По словам лидера коллектива Оззи Осборна, для него это «большая честь и шок» получить такое звание.



«Я гордый житель Бирмингема из Астона. Меня и по сей день удивляет, что никто за пределами города не понимает ни слова из того, что я говорю, но это всегда меня смешило», - признался певец.



Ранее Осборна второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз он удостоился этой награды в 2006 году в качестве участника Black Sabbath, а в 2024 - как сольный исполнитель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

