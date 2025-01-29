Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
29 января 202514:50
Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема, сообщает The Guardian.
По словам лидера коллектива Оззи Осборна, для него это «большая честь и шок» получить такое звание.
«Я гордый житель Бирмингема из Астона. Меня и по сей день удивляет, что никто за пределами города не понимает ни слова из того, что я говорю, но это всегда меня смешило», - признался певец.
Ранее Осборна второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз он удостоился этой награды в 2006 году в качестве участника Black Sabbath, а в 2024 - как сольный исполнитель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсеры МТС Live готовы стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки
- Туристы из России стали вдвое чаще путешествовать в Китай
- Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму
- Норвегия нарастит военное присутствие на границе с Россией
- Мадонна высказалась против Трампа
- Экс-замминистра обороны Тимура Иванова доставили в Хамовнический суд
- Володин: Во главе Америки стоят убийцы и бандиты
- Группа «Звери» посвятила новую песню «Жозефине Павловне» Чехова
- Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
- Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru