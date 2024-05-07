«Зовут везде!»: Вокалист «СЛОТ» о жизни коллектива без Нуки

Игорь Лобанов рассказал в эфире НСН, что у него запланировано порядка 10 акустических концертов, поэтому он учится играть на акустической гитаре, чтобы выступать самостоятельно.

Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в эфире НСН рассказал, что даст порядка 10 акустических концертов.

Нуки сообщила, что уходит из группы «СЛОТ» 4 апреля. После этого музыканты взяли паузу, решая, что дальше будет с группой. Одна из версий ухода певицы связана с разногласиями внутри коллектива. Поклонники и недруги группы строят догадки, некоторые сообщают, что уход Нуки был спланирован заранее и может являться пиар-ходом. Лобанов рассказал, что группа «СЛОТ» готовит много нового материала, который представит в скором времени.

Вокалист «СЛОТ» опроверг, что уход Нуки из группы был заранее спланирован
«Пока мы не играем, я решил повыступать с акустикой. Началось все с поэтического вечера, презентации книги стихов. После этого появился спрос на акустические концерты, их сейчас вот десяток где-то запланирован. Вот поедем сейчас, я учусь играть на акустической гитаре самостоятельно. На этих концертах будет все: песни МодеМ, песни СЛОТ, не вышедшие песни. Невзирая на то, что мы сейчас в подвешенном состоянии, нас зовут везде, а вот куда мы поедем, я даже сам не знаю. У нас обновление состава, реновация, мы работаем, мы репетируем и пишем новый материал. Когда у нас будет все готово, будет что показать, когда мы поймем, что все сделанное нами достойно – вы все увидите», - сказал собеседник НСН.

С середины февраля группа «СЛОТ» столкнулась с отменой или переносом большинства концертов. Сразу после ухода Нуки «Кэш» говорил «Радиоточке НСН», что музыканты «в шоке».

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ФОТО: НСН
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