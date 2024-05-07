«Зовут везде!»: Вокалист «СЛОТ» о жизни коллектива без Нуки

Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в эфире НСН рассказал, что даст порядка 10 акустических концертов.

Нуки сообщила, что уходит из группы «СЛОТ» 4 апреля. После этого музыканты взяли паузу, решая, что дальше будет с группой. Одна из версий ухода певицы связана с разногласиями внутри коллектива. Поклонники и недруги группы строят догадки, некоторые сообщают, что уход Нуки был спланирован заранее и может являться пиар-ходом. Лобанов рассказал, что группа «СЛОТ» готовит много нового материала, который представит в скором времени.