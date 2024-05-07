Вокалист «СЛОТ» опроверг, что уход Нуки из группы был заранее спланирован

Нуки 4 апреля сообщила, что уходит из группы «СЛОТ». После этого музыканты взяли паузу, решая, что дальше будет с группой. Одна из версий ухода певицы связана с разногласиями внутри коллектива. Поклонники и недруги группы строят догадки, некоторые сообщают, что уход Нуки был спланирован заранее и может быть пиар-ходом. Лобанов опроверг слухи о том, что уход певицы был заранее спланирован.

«Кто-то подумал, что мы заранее планировали уход Нуки из группы? Кто-то думает, что мы пошли на то, что у нас сорвался целый симфонический тур с двумя финальными концертами в «Крокусе» в Москве и в «Ледовом» в Питере? Это надо быть клиническим идиотом, чтобы так думать! Если честно, поначалу я был сильно озадачен, но вообще не грустил. Мы все разные, у нас кто как отреагировал. Кто-то был в абсолютной апатии, я все-таки считаю, что это новые возможности. Наши люди, как и все общество, поделены пополам, они запутаны, они без информации, мы сами мало что говорим. Я вот только начал вылезать в чат и общаться. В целом, мы думали, что будет хуже. Наши люди – это наши люди. Мы даже не могли ожидать столько адекватности, всем за это спасибо. Мы верим и знаем, что с нами останется много народа. Для многих важно, что именно СЛОТ был 22 года, народ меняется, а СЛОТ остается», - сказал собеседник НСН.

С середины февраля группа «СЛОТ» столкнулась с отменой или переносом большинства концертов. Сразу после ухода Нуки «Кэш» говорил «Радиоточке НСН», что музыканты «в шоке».

