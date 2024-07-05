Певца SHAMAN сравнили с Бетховеном

Российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) можно сравнить с величайшим немецким композитором Людвигом ван Бетховеном, лишившимся слуха к 40 годам. Об этом заявила педагог по вокалу Анна Комлевская, сообщила Teleprogramma.pro.

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Напомним, SHAMAN признался в частичной потере слуха в раннем детстве из-за заболевания отитом. По словам Комлевской, это обстоятельство не стало помехой в творческом развитии певца. По ее словам, у него отсутствуют проблемы с музыкальным слухом, координацией слуха и голоса, SHAMAN успешно попадает в ноты.

Напомнила педагог по вокалу и о певце Николае Носкове, сумевшем после проблем со здоровьем восстановить вокал. Комлевская отметила, что человеческий организм в состоянии адаптироваться даже к сложнейшим условиям.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал SHAMAN. Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».

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ФОТО: РИА Новости
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