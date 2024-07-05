Певца SHAMAN сравнили с Бетховеном

Напомним, SHAMAN признался в частичной потере слуха в раннем детстве из-за заболевания отитом. По словам Комлевской, это обстоятельство не стало помехой в творческом развитии певца. По ее словам, у него отсутствуют проблемы с музыкальным слухом, координацией слуха и голоса, SHAMAN успешно попадает в ноты.

Напомнила педагог по вокалу и о певце Николае Носкове, сумевшем после проблем со здоровьем восстановить вокал. Комлевская отметила, что человеческий организм в состоянии адаптироваться даже к сложнейшим условиям.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал SHAMAN. Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».

