Пригожин назвал ярким получившего звание заслуженного артиста SHAMAN
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru поздравил певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что на протяжение двух лет яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора.
По словам Пригожина, певец заслужил такое звание. Он также указал, что артист ничем не опорочил страну.
«У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил. Я поздравляю его от всей души», - сказал продюсер.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России. Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова отмечала, что считает нонсенсом успех Ярослава Дронова, передает «Радиоточка НСН».
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