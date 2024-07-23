Пригожин назвал ярким получившего звание заслуженного артиста SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru поздравил певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что на протяжение двух лет яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора.

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По словам Пригожина, певец заслужил такое звание. Он также указал, что артист ничем не опорочил страну.

«У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил. Я поздравляю его от всей души», - сказал продюсер.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России. Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова отмечала, что считает нонсенсом успех Ярослава Дронова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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