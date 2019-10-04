На «НАШЕм Радио» стартовал новый сезон
Первый осенний месяц ознаменовался запуском нового сезона на «НАШЕм Радио». Презентация состоялась в московском караоке «Jimmy Poy» в формате пресс-обеда. Презентовали эфирные проекты и задавали тон встречи ведущие утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. «Перчинку» в эфирные «деликатесы» привнесла группа «Заточка», исполнив несколько ярких композиций.
По словам ведущих, наибольшей популярностью у слушателей «НАШЕго Радио» пользуется новой шоу «Кривая линия», которая является аналогом «Прямой линии с Президентом» и позволяет поговорить о самых злободневных проблемах.
От политики к бизнесу – новый сезон рубрики «Антикризисное предложение» рассказывает о малом предпринимательстве, у которого, пока, нет денег на рекламу.
«Мы читаем объявления, чем человек занимается, какую услугу предоставляет, какой товар продает и какую скидку может сделать слушателям НАШЕго, потом получаем обратную связь и после эфира всех состыковываем. И таким образом, за 2 года, мы помогли огромному количеству людей», - отметил ведущий Игорь Паньков.
Первым героем стартового выпуска челенджа от «НАШЕго Радио» – программа «А нам слабо» - стал Александр Бон, который в женском платье прогулялся по улочкам столицы. Преображение звезды можно посмотреть в Instagram @nashe_ru.
Кроме этого, новый сезон «НАШЕго Радио» включает новинки: еженедельное шоу «Экспаты» об особенностях жизни иностранных граждан в России; о новостях высокотехнологичной сферы в рубрике «Инспектор Гаджет» по вторникам сообщает ведущий Игорь Седов. Также из проекта «Знакомство с родителями» радиослушатели могут узнать сентиментальные истории своих соседей про их родителей. Авторы самых запоминающихся пяти историй отправят своих родителей на выходные в загородный за счет «НАШЕго Радио».
Напомним, в состав «Мультимедиа Холдинг» входят: «НАШЕ Радио», информационное агентство «НСН», Радио ROCK 95.2 FM, Радио JAZZ 89.1 FM, «Винил рекордс», агентство «Ультра продакшн», интернет-радиостанция ULTRA, канал «НАШЕ ТВ», студия звукозаписи Vintage и новый мультимедийный проект – «Арт Радар».
Ранее НСН сообщала, что концерты в год 20-летия «НАШЕго Радио» пройдут в ДК имени «Горбунова» 14-15 декабря. В этих стенах, где зарождался фестиваль «НАШЕСТВИЕ», на сцену выйдут те же артисты, что и 20 лет назад: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», PEP-SEE, «Запрещённые Барабанщики», «Леприконсы», TOTAL и другие.
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