20 шагов в историю. В «Горбушке» выступят музыканты первого «НАШЕСТВИЯ»

Концерты в год 20-летия «НАШЕго Радио» пройдут в ДК имени «Горбунова» 14-15 декабря. В этих стенах, где зарождался фестиваль «НАШЕСТВИЕ», на сцену выйдут те же артисты, что и 20 лет назад: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», PEP-SEE, «Запрещённые Барабанщики», «Леприконсы», TOTAL и другие.

Напомним, что именно легендарная «Горбушка» стала первым домом для «НАШЕСТВИЯ»: в конце 80-ых здесь располагалась «Московская рок-лаборатория», которая позднее стала «своей» площадкой для многих музыкантов. Сегодня, когда проделан путь длиной в 20 лет, «НАШЕ Радио» приглашает всех поклонников в увлекательное путешествие под названием «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ».

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