«НАШЕ Радио» познакомится с вашими родителями

С 30 сентября на «НАШЕм Радио» стартует акция - «Знакомство с родителями». Каждый слушатель НАШЕГо сможет рассказать о своих корнях. Самые трогательные истории о родителях слушателей НАШЕГо прозвучат в эфире. А пять счастливчиков смогут подарить своим родителям уикенд в загородном отеле. Музыканты уже рассказывают свои истории на «НАШЕм Радио».

Российский музыкант, композитор и певец Сергей Галанин поделился откуда у него трепетное отношение к музыке.

«Мама, Евгения Михайловна, была музыкальным работником в детском саду всю свою жизнь. Поэтому, может, такое трепетное обостренное отношение к музыке передалось», - сказал Галанин.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, чему его научили родители.

«Я понимаю, что у каждого человека свои родители, самые любимые, надеюсь. Мне очень повезло. Научили они многому - это видеть красоту, слышать красоту, не бояться всяких глупостей и еще тому, что врать не продуктивно», - сказал Макаревич.

Создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр рассказал, за что он гордится отцом и какого поэта боготворила его мать.

«Я всю жизнь гордился своим отцом, у него был непростой характер. Он был твердым человеком с устоявшимися убеждениями. Он привил мне любовь к чтению. Мы много с ними читали, когда я был маленьким. Он привил любовь к звездному небу. Он очень любил смотреть на звезды и знал все созвездия, рассказывал мне о них. Был честный и порядочный человек, и эти черты он передал мне. Мама всю жизнь боготворила Лермонтова, считала его своим самым любимым поэтом. Тут мы с мамой немного не сходимся, так для меня таким поэтом был Пушкин», - сказал Скляр.

«НАШЕ Радио» уточняет, что слушатели могут присылать свои истории на почту roditeli@nashe.ru

Ранее НСН сообщала, что в новом эфирном сезоне "НАШЕ Радио" приготовило для своих слушателей сразу четыре новых рубрики, а также новые песни и живые концерты, выездные экскурсии и другие НАШИ активности.

