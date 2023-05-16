«Мы не поем под фанеру!»: Диана Арбенина перенесла концерты в Узбекистане

Площадки не смогли выполнить требования музыкантов по качеству звука, призналась в эфире НСН концертный директор. 

Группа «Ночные снайперы» и ее лидер Диана Арбенина приняли решение перенести три концерта в Узбекистане, так как площадки не смогли предоставить нужное оборудование, а певица не поет под "фанеру", объяснила концертный директор группы Александра Рерих в интервью НСН. По ее словам, у группы довольно жесткие требования по звуку.

Накануне узбекский билетный оператор iticket сообщил, что в трех городах Узбекистана отменили запланированные на май концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Речь идет о концертах в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая). Отмену объяснили «невозможностью выполнения технических райдеров». Александра Рерих отметила, что все три концерта состоятся позже.

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«У нас сложный технический райдер, жесткие требования по звуку, так как группа работает без фонограмм. Самарканд и Бухара не смогли выполнить эти райдеры, потому что не озаботились этим вопросом заранее. Было принято решение перенести все три концерта, дабы дать возможность городам исправить эту ситуацию», - сказала Рерих.

Второго мая Диана Арбенина объявила о грядущем выступлении в Ташкенте после отмены концертов в России. В мае «Ночные снайперы» также запланировали концерты в Ереване и Бишкеке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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