«Мы не поем под фанеру!»: Диана Арбенина перенесла концерты в Узбекистане
Площадки не смогли выполнить требования музыкантов по качеству звука, призналась в эфире НСН концертный директор.
Группа «Ночные снайперы» и ее лидер Диана Арбенина приняли решение перенести три концерта в Узбекистане, так как площадки не смогли предоставить нужное оборудование, а певица не поет под "фанеру", объяснила концертный директор группы Александра Рерих в интервью НСН. По ее словам, у группы довольно жесткие требования по звуку.
Накануне узбекский билетный оператор iticket сообщил, что в трех городах Узбекистана отменили запланированные на май концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Речь идет о концертах в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая). Отмену объяснили «невозможностью выполнения технических райдеров». Александра Рерих отметила, что все три концерта состоятся позже.
«У нас сложный технический райдер, жесткие требования по звуку, так как группа работает без фонограмм. Самарканд и Бухара не смогли выполнить эти райдеры, потому что не озаботились этим вопросом заранее. Было принято решение перенести все три концерта, дабы дать возможность городам исправить эту ситуацию», - сказала Рерих.
Второго мая Диана Арбенина объявила о грядущем выступлении в Ташкенте после отмены концертов в России. В мае «Ночные снайперы» также запланировали концерты в Ереване и Бишкеке, сообщает «Радиоточка НСН».
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