«Мы не поем под фанеру!»: Диана Арбенина перенесла концерты в Узбекистане

Группа «Ночные снайперы» и ее лидер Диана Арбенина приняли решение перенести три концерта в Узбекистане, так как площадки не смогли предоставить нужное оборудование, а певица не поет под "фанеру", объяснила концертный директор группы Александра Рерих в интервью НСН. По ее словам, у группы довольно жесткие требования по звуку.

Накануне узбекский билетный оператор iticket сообщил, что в трех городах Узбекистана отменили запланированные на май концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Речь идет о концертах в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая). Отмену объяснили «невозможностью выполнения технических райдеров». Александра Рерих отметила, что все три концерта состоятся позже.