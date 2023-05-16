В Узбекистане перенесли концерты группы «Ночные снайперы»
Билетный оператор iticket.uz в своём Telegram-канале объявил о переносе запланированных в Узбекистане концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
Компания пояснила, что выступления в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая) и Бухаре (19 мая) перенесены «в связи с невозможностью выполнения технических райдеров».
Отмечается, что новые даты концертов будут объявлены позднее, приобретённые ранее билеты будут действительны.
Ранее оператор «Сибкассы» заявил об отмене концерта группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в Улан-Удэ в Club 69, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru