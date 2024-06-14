Жанна Агузарова выступила на «Премии МУЗ-ТВ 2024»
На «Премии МУЗ-ТВ 2024» со своей сольной программой под названием «Королева рок-н-ролла» выступила певица Жанна Агузарова, пишут СМИ.
Певица не только выступила перед гостями, но еще и получила награду как «Легенда вне времени». Награждал певицу космонавт и Герой России Антон Шкаплеров.
Агузарова ведет затворнический образ жизни и крайне редко выходит в свет — до появления на премии исполнительница выступала в Москве в 2022 году.
Ранее певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН в кулуарах премии МУЗ-ТВ раскрыла секрет успеха песни «Мой мармеладный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru