Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге
10 ноября 202315:20
Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин в своём Telegram-канале принесли извинения своим фанатам за срыв концерта в Санкт-Петербурге.
По словам музыкантов, несмотря на произошедшее, «тур состоится и все концерты состоятся».
«Вернёмся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату», — заявили Красовицкий и Заранкин.
Ранее выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru