Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге

Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин в своём Telegram-канале принесли извинения своим фанатам за срыв концерта в Санкт-Петербурге.

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По словам музыкантов, несмотря на произошедшее, «тур состоится и все концерты состоятся».

«Вернёмся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату», — заявили Красовицкий и Заранкин.

Ранее выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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