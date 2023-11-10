Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге

По словам музыкантов, несмотря на произошедшее, «тур состоится и все концерты состоятся».

«Вернёмся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату», — заявили Красовицкий и Заранкин.

Ранее выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

