Земфира с песней «Крым» раньше всех ощутила вкус самоизоляции
Музыкальный обозреватель Денис Ступников в эфире НСН оценил новую работу Земфиры.
Первая за последние 1,5 года песня рок-певицы Земфиры собрала на Youtube более 200 тыс. прослушиваний за первые сутки после публикации, сообщает Газета.ру.
Музыкальный обозреватель Денис Ступников в эфире НСН отметил, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу.
«Земфира - безусловна наша гордость, живой классик, но в последние годы она стала жертвой добровольной самоизоляции, вкус которой она ощутила раньше всех. Последние ее песни были камерными, человек остался один на один со своими страхами, сомнениями, комплексами, страстями и пороками. И из-за этого Земфира немного утратила пульс времени. Это неплохо, так многие творят, но для человека, претендующего на роль всего нашего, некого флагмана, на который все ориентируются этого недостаточно. И на этом фоне новая песня «Крым» говорит о том, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу. В данной песне ощутим возврат к прежней Земфире, той которая была в первых трех альбомах», - заявил обозреватель.
Ступников оценил новую работу Земфиры.
«Если оценивать песню с музыкальной точки зрения, то это такой простой, доступный блюз, обращение к любимому человеку. Здесь снова появилась героиня, которая ради любви готова умереть, и тема невозможности счастья для творческого человека с кем бы то ни было. Если говорить о названии песни, то оно по-хорошему провокационно, но несмотря на название, Крым в песни всего лишь эпизодическая подробность. Но при этом название абсолютно оправданно, так как Крым является примером того яблока раздора, с которым зачастую творческий человек сталкивается в отношениях со своими любимыми» - заявил Ступников.
На вопрос о том, станет ли песня Земфиры «Крым» хитом, Денис Ступников ответил утвердительно, особенно сейчас в эпоху тотального музыкального голода, который мы переживаем не только из-за коронавируса, но и в целом в последние годы. Эта песня воспринимается, как глоток свежего воздуха.
Ранее НСН сообщила, что отмененный в этом году музыкальный конкурс «Евровидение» все же состоится, но в ином формате. 16 мая будет проведен онлайн-концерт, который будет длиться два часа.
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