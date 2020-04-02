Земфира с песней «Крым» раньше всех ощутила вкус самоизоляции

Первая за последние 1,5 года песня рок-певицы Земфиры собрала на Youtube более 200 тыс. прослушиваний за первые сутки после публикации, сообщает Газета.ру.

Музыкальный обозреватель Денис Ступников в эфире НСН отметил, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу.

«Земфира - безусловна наша гордость, живой классик, но в последние годы она стала жертвой добровольной самоизоляции, вкус которой она ощутила раньше всех. Последние ее песни были камерными, человек остался один на один со своими страхами, сомнениями, комплексами, страстями и пороками. И из-за этого Земфира немного утратила пульс времени. Это неплохо, так многие творят, но для человека, претендующего на роль всего нашего, некого флагмана, на который все ориентируются этого недостаточно. И на этом фоне новая песня «Крым» говорит о том, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу. В данной песне ощутим возврат к прежней Земфире, той которая была в первых трех альбомах», - заявил обозреватель.