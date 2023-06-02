Земфира объявила об отмене концерта в Ташкенте
2 июня 202318:39
Земфира (признана в РФ иноагентом) в своём Telegram-канале заявила об отмене концерта в Ташкенте, который должен был пройти 24 августа во Дворце дружбы народов.
По словам певицы, о выступлении было объявлено преждевременно, до достижении договорённости с организаторами.
«Средства за билеты будут возвращены. Сожалеем и надеемся на встречу в будущем», – заключила певица.
Ранее Земфира опровергла сообщения о наличии у нее гражданства Франции и заявила, что является только гражданкой России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru