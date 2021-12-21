Земфира даст первые концерты после выпуска нового альбома

Певица Земфира проведет два концерта в Москве в 2022 году 24 и 26 февраля на площадке Music Media Dome. Соответствующие объявления появились на Яндекс.Афише.

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Отмечается, что цена на билеты начинается от 4000 рублей. Эти выступления станут первыми публичными концертами Земфиры после выхода ее седьмого альбома «Бордерлайн» 26 февраля этого года. Кроме того, это был первый полноформатный релиз певицы за прошедшие восемь лет.

Ранее в этом году певица заявила о своем разочаровании концертной деятельностью из-за пандемии и призвала своих зрителей делать прививки. В настоящий момент этот пост исполнительницы удален. Тогда Земфира заявила, что в 2021 году не провела ни одного концерта.

Ранее группа Би-2 записала кавер на песню «Почта», недавно вышедшую на мини-альбоме Земфиры «Ах».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаКонцертЗемфира
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