«Надежда и ностальжи!»: Мазаев рассказал о дне рождения и новом альбоме

«Моральный кодекс» почти закончил работу над новым альбомом, песня «Солнце» - о сегодняшнем дне и надежде, а концерт в День рождения – это традиция, сказал в эфире НСН Сергей Мазаев.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, отмечающий сегодня 63-летие, в интервью НСН рассказал о праздничной традиции, поздравлениях и новых песнях.

Через несколько часов Мазаев вместе со своим эстрадным оркестром представит новую программу в московском Доме музыки.

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«Конечно, я переполнен радостью, мне столько народу позвонило сегодня с самого утра, телефон расплавился. Что касается концерта, это не "Моральный кодекс", не квинтет, это мой эстрадный оркестр. Это и советская, и фирменная музыка, инструменталки всякие, такой стиль "ностальжи". Оркестр – это мечта детства, он позволяет получать удовольствие от исполнения, играть те песни, которые я люблю с детства. Концерт в День рождения – я всегда так делаю. Последний раз было 4 года назад, потом пандемия все это смела, и сегодня решили еще раз повторить», - сказал Мазаев.

Он рассказал, от кого получил поздравления, посетовав, что не сможет посетить пятничный концерт, приуроченный ко Дню рождения Гарика Сукачева.

«Да много людей, и Игорь Матвиенко, и "рыжий" из "Иванушек", и Валерка Сюткин, и Рома "Зверь", у него, кстати, тоже сегодня День рождения, девчонки поздравляют. С Гариком мы сегодня тоже созвонились, у него 1 декабря День рождения, у меня 7-го, мы постоянно поздравляем друг друга. Но на его праздничный концерт попасть не смогу, я 9-го в Екатеринбурге», - отметил лидер «Морального кодекса».

Мазаев также сообщил, что работа над новым альбомом почти закончена, добавив, что песня «Солнце на стенах домов» призвана вселить в людей надежду.

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«Что касается творческих планов, нашим поклонникам стоит ждать новый альбом "Морального кодекса", мы почти закончили работу над ним, скоро будем записывать уже. Я думаю, в первые два месяца (нового года – прим. НСН) что-то появится, но отдельные новые синглы уже есть, например песня "Солнце", представленная на "НАШЕм Радио". Это песня о сегодняшнем дне, хотим в людей вселить надежду какую-то», - заключил собеседник НСН.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, отметивший 16 ноября 61-летие, в интервью НСН рассказал о Дне рождения, праздничном концерте и магии чисел, связанных с этой датой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День РожденияМоральный кодексСергей Мазаев
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