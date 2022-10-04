Depeche Mode выпустят новый альбом в 2023 году

Британская группа Depeche Mode анонсировала новый альбом, который выйдет в свет в 2023 году.

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Альбом станет первым после смерти клавишника группы Энди Флетчера в мае текущего года. По заявлению группы, работа над новым альбомом велась пару лет.

Название альбома «Memento Mori» (с латин. «Помни о смерти»).

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МузыкантыМузыка
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