Depeche Mode выпустят новый альбом в 2023 году
4 октября 202222:58
Британская группа Depeche Mode анонсировала новый альбом, который выйдет в свет в 2023 году.
Альбом станет первым после смерти клавишника группы Энди Флетчера в мае текущего года. По заявлению группы, работа над новым альбомом велась пару лет.
Название альбома «Memento Mori» (с латин. «Помни о смерти»).
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4 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru