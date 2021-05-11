«Здорово и странно». Jukebox trio хотели бы снова приехать на «Нашествие»
Группа Jukebox trio – а капельный битбокс коллектив – рассказала НСН о том, как не поладила с армией поклонников группы «Кипелов».
Фестиваль «Нашествие» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Но не только рок-артисты и поклонники гитарной музыки собираются на «Главное приключение года». Акапельный битбокс-коллектив Jukebox trio в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" вспомнил, как прошло их первое выступление на «Нашествии».
«Это было чертовски давно, возможно, лет десять назад. Это было и здорово, и странно одновременно. Специфика нашего стиля сильно отличается от формата фестиваля «Нашествие», - сказал Илья Иванов, один из участников коллектива.
Как признаются музыканты, не все посетители фестиваля восприняли их версии на песни известных и любимых аудиторией «Нашествия» артистов.
«Мы поняли, что ни в коем случае нельзя шутить с армией поклонников «Кипелова». Мы в своем озорном, мальчишеском стиле решили представить одну из песен группы «Кипелов», добавить в нее элементы битбокса и тут мы поняли, что это была ошибка. В нас полетел хейт и тухлые помидоры», - вспомнили участники Jukebox trio.
Музыканты также выразили единогласное мнение, что снова бы выступили на «Нашествии», осталось только дождаться приглашения от организаторов «Главного приключения года».
Ранее группа Jukebox trio выпустила сингл «Бывшим», трек доступен на всех электронных площадках. А 27 июня коллектив даст сольный Оранжерее ВДНХ, приуроченный ко дню рождения одного из участников трио Ильи Иванова. Музыканты обещают сыграть самые грустные песни в честь этого события.
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