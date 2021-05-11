«Здорово и странно». Jukebox trio хотели бы снова приехать на «Нашествие»

Музыканты также выразили единогласное мнение, что снова бы выступили на «Нашествии», осталось только дождаться приглашения от организаторов «Главного приключения года».



Ранее группа Jukebox trio выпустила сингл «Бывшим», трек доступен на всех электронных площадках. А 27 июня коллектив даст сольный Оранжерее ВДНХ, приуроченный ко дню рождения одного из участников трио Ильи Иванова. Музыканты обещают сыграть самые грустные песни в честь этого события.

