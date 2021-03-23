Тимур Родригез «подбил» Jukebox trio на трибьют Daft Punk
Российские музыканты во главе с Тимуром Родригезом записали трибьют французскому дуэту.
Российское трио Jukebox trio во главе бывшим резидентом Comedy Club Тимуром Родригезом записал трибьют на несколько песен недавно распавшейся группы Daft Punk.
Попурри они исполнили а капелла, лишь при помощи голосов и вокальных процессоров максимально приблизив звучание к оригиналу. Для трибьюта музыканты выбрали песни «Harder, Better, Faster, Stronger», «Around The World», «One More Time» и «Get Lucky».
Свое решение объяснили так: «потому что одним треком группу Daft Punk описать невозможно».
Автором этой идеи выступил Тимур Родригез. Как рассказали музыканты Jukebox trio, новость о распаде Daft Punk их заставила «взгрустнуть», но позвонил Родригез и они решили выразить свое уважение европейским коллегам музыкой.
«Мы сделали трибьют по звучанию очень близко к самим Daft Punk и в какой-то момент может создаться впечатление, что четыре парня просто корячатся под оригинальную музыку. Но это не так! Всё, что вы слышите на звуковой дорожке, это мы записали своими голосами и битбоксом. Из инструментов там только бубен», - рассказал "Радиоточке НСН" солист Jukebox trio Владимир Иванов.
Французский электронный проект Daft Punk заявил о своем распаде в феврале 2021 года. О прекращении своей деятельности они сообщили, выпустив видео в YouTube с названием «Epilogue» и датами жизни группы 1993 – 2021.
За время своего существования Daft Punk выпустили 4 студийных альбома и 7 раз побеждали в премии «Грэмми».
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