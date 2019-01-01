«Заточка»: Постараемся выступить наравне с большими мальчиками

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Солист группы «Заточка» Юрий Новокаин рассказал в эфире НСН о том, что ждет от фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». Он отметил, что впервые оказаться на такой большой сцене для него очень почетно.

«Для нас и для меня в частности это вообще большая честь. Я то вообще слаще морковки ничего не ел и не видел у себя в Тюмени и тут мы на НАШЕСТВИИ. Это классно! Это большой фестиваль. Это большая честь. 20 лет к тому же. Класс! Я, скорее всего, буду очень испуганный на сцене. Что-то лепетать, смотреть на огромное количество людей и пытаться сделать хорошо все. Постараемся наравне с большими мальчиками выступить. Пустили поиграть с большими мальчиками – надо соответствовать», - поделился он.

В свою очередь музыкант группы «Заточка» Илья Погребняк сообщил, что выступать на «Главном приключении года» для него не в новинку и дал пару советов гостям фестиваля.

«Я уже был в прошлом году. Мы играли с Anacondaz на второй сцене. Сейчас она называется “Ультра”, раньше она называлась “2.0”. большой фестиваль. Клевенький. Я много повидал, но он один из лучших. Постараемся сделать все прилично. Самое главное, чтобы с погодой повезло, потому что если будет дождь, то надо брать какие-то калоши, потому что сами понимаете. Ну и просто не бояться и выспаться», - посоветовал он.

Ранее стало известно, что на «НАШЕСТВИИ-2019» выступит группа «НАИВ». Это будет 12-ое выступление команды на фестивале, первый раз музыканты сыграли на Главном приключении года в 2000 году. Александр Чача Иванов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как это было. Подробности – только на НСН.

