Чача дал «домашнее задание» всем, кто собирается на «НАШЕСТВИЕ»

На «НАШЕСТВИИ-2019» выступит группа «НАИВ». Это будет 12-ое выступление команды на фестивале, первый раз музыканты сыграли на Главном приключении года в 2000 году. Александр Чача Иванов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как это было. Подробности – только на НСН.

«Ну, мое первое выступление на «НАШЕСТВИИ» я помню смутно потому, что это было, фактически, в прошлом веке. Прошло много времени. Я помню, что все волновались. Это была первая попытка устроить такое мероприятие на большом поле. До этого «НАШЕСТВИЕ» проходило, как обычный сборный концерт, просто на большой площадке. Ну как на большой, на «Горбушка». Вот что такое было «НАШЕСТВИЕ». Прото-«НАШЕСТВИЕ», нынешний фестиваль, как бы вырос из этой идеи. Тогда первое выступление было тревожным для всех: для музыкантов, для организаторов. Но как-то, видите, все получалось, работало. В этом году мы планируем уделить основное внимание песням с новой пластинки. Так что всем, кто не слышал их, пора задуматься: не стоит ли подготовиться к «НАШЕСТВИЮ», чтобы прийти на поле, уже зная материал. Сделать домашнюю работу», - отметил артист.

Кроме того, «НАИВ» недавно записал совместный трек с ещё одним участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ» группой «Гудтаймс». Он называется «Пора смириться» Песня вошла в альбом «Гудтаймс» «НАТЕ, КУШАЙТЕ. Часть 1.», её уже можно послушать и скачать на всех площадках.

«С группой «Гудтаймс» я познакомился, можно сказать, случайно. Мой пресс-атташе сказал мне: «Вот - интересная группа, обрати внимание». Позже сами ребята вышли на меня с предложением, сказали: «Вот, есть песня, вообще, мы ее по другому поводу писали, но, может быть, вам будет интересно поучаствовать в ее записи». Я ее послушал, подумал, что это – отличная идея, и принял участие в совместной записи. Это произошло не так давно, несколько месяцев назад. Группа «Гудатймс» мне понравилась. Они – веселые ребята, позитивные, совсем молодые, но, при этом, очень техничные и музыкальные. В общем, мне понравилась наша коллаборация. Надеюсь, вы сможете ее услышать и она также понравится и вам», - отметил Александр Чача Иванов.

Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году пройдет 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове.

