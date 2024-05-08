«Парк Горького» посвятил «One World Freedom» Дню Победы и освобождению Европы

Обновленная группа «Парк Горького» в преддверии Дня Победы выпустила новую песню из своего нового альбома «One World Freedom».

Новая песня звучит под видеоряд с первого сольного концерта коллектива, который состоялся 1 марта 2024 года. Кроме того, в ролике есть уникальные хроникально-документальные кадры освобождения Европы советскими войсками во Второй Мировой войне.

Ранее новый состав коллектива «Парк Горького» (Gorky Park) Стаса Намина представил первый студийный альбом под названием One world freedom, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Продюсерский центр Стаса Намина
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