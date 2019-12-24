«Зарядье» представит «Игру в мюзикл»

В зале «Зарядье» 20 января 2020 года покажут спектакль-праздник «Игра в мюзикл». Шоу объединяет истории и персонажей многих классических и современных бродвейских мюзиклов. Создатели проекта - дирижер, композитор и продюсер Евгений Загот, продюсер, актер, певец Игорь Портной и режиссер Антон Музыкантский включили в спектакль такие арии как Memory из мюзикла «Кошки», Арию Иуды из «Иисус Христос – Суперзвезда» и даже композиции из оскороносного фильма «Ла-Ла Ленд».

Конечно, сыграны будут и менее известные российской публике номера. Например, из постановки «Визит оркестра», которая была признана лучшим бродвейским мюзиклом сезона 2016-2017 годов. В программу войдут элементы из сериала «Смэш», который завоевал в 2012 году «Эмми» и был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «лучший сериал-комедия или мюзикл» в 2013 году.