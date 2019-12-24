«Зарядье» представит «Игру в мюзикл»
В зале «Зарядье» 20 января 2020 года покажут спектакль-праздник «Игра в мюзикл». Шоу объединяет истории и персонажей многих классических и современных бродвейских мюзиклов. Создатели проекта - дирижер, композитор и продюсер Евгений Загот, продюсер, актер, певец Игорь Портной и режиссер Антон Музыкантский включили в спектакль такие арии как Memory из мюзикла «Кошки», Арию Иуды из «Иисус Христос – Суперзвезда» и даже композиции из оскороносного фильма «Ла-Ла Ленд».
Конечно, сыграны будут и менее известные российской публике номера. Например, из постановки «Визит оркестра», которая была признана лучшим бродвейским мюзиклом сезона 2016-2017 годов. В программу войдут элементы из сериала «Смэш», который завоевал в 2012 году «Эмми» и был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «лучший сериал-комедия или мюзикл» в 2013 году.
В спектакле «Игра в мюзикл» продемонстрируют свое мастерство российские звезды: Алексей Бобров, Анастасия Стоцкая, Евгений Зайцев, Евгений Вальц, Игорь Портной, Эльмира Диваева, Елена Чарквиани, Анна Гученкова и Театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением композитора и дирижера Евгения Загота.
Сюжет постановки будет построен на восьми разочарованных людях, которые при помощи музыки пытаются ощутить вкус жизни и вновь обрести себя. Зрителей ждет увлекательные перипетии с неожиданной развязкой.
Ранее НСН сообщала, что 29 и 30 декабря в Большом зале «Зарядья» запланирована мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным. Прославленный танцовщик представляет балет на музыку Кирилла Рихтера. Это новая постановка молодого английского хореографа Росса Фредди Рея, представившего в прошлом сезоне в зале «Зарядье» балет «Фальшивая улыбка» с Сергеем Полуниным. Как признался сам знаменитый танцовщик, «Красная Шапочка» – спектакль, рассчитанный на всю семью.
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