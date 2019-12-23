В Москве представят спектакль «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным
29 и 30 декабря в Большом зале «Зарядья» запланирована мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным.
Прославленный танцовщик представляет балет на музыку Кирилла Рихтера. Это новая постановка молодого английского хореографа Росса Фредди Рея, представившего в прошлом сезоне в зале «Зарядье» балет «Фальшивая улыбка» с Сергеем Полуниным. Как признался сам знаменитый танцовщик, «Красная Шапочка» – спектакль, рассчитанный на всю семью.
«Детям будет интересно следить за сюжетом, а взрослые увидят в этой сказке серьезный драматический подтекст. Это классический балет, с пуантами, с па-де-де, но в готическом стиле», – объяснил Полунин.
В основе либретто «Красной Шапочки» – сказка Шарля Перро. Но в интерпретации хореографа Росса Фредди Рея она получила новое звучание. Красной Шапочке 19 лет. У нее есть возлюбленный – 23-летний Дровосек. Эту роль исполняет Сергей Полунин.
«Дровосек – это во многом я. Он одинок, его не принимает общество. Мне это ощущение хорошо знакомо. Я – закрытый человек, не люблю быть в центре внимания. Предпочитаю сидеть в стороне и наблюдать за происходящим», - признался мировая звезда мирового балета.
Что касается серого Волка, то он в спектакле не просто «злым и страшным», а искушенным и коварным соблазнителем.
«Это первая детская сказка в моей жизни, – говорит Сергей Полунин. – Я уверен, что это будет настоящее новогоднее шоу с потрясающими декорациями Отто Бубеничека. Уже в фойе до начала спектакля зрители погрузятся в атмосферу спектакля и будут чувствовать себя участниками действа».
Добавим, билеты на спектакль «Красная Шапочка» продаются только в кассах зала «Зарядье»!
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