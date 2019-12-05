Зал «Зарядье» примет легендарный польский оркестр Sinfonia Varsovia

На концертной площадке «Зарядье» с польским оркестром выступит пианистка Юлианна Авдеева, которая является победительницей XVI Международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве 2010 года. Она исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор Шопена. Пианистка сейчас считается одним из лучших интерпритатором музыки Шопена. Критики отмечают, что ей виртуозно удается раскрыть утонченность и силу его музыки.

Управлять оркестром в этот вечер будет Габриэль Хмура - обладатель золотой медали на Конкурсе дирижёров им. Гвидо Кантелли в миланской Ла Скала, премии Яна Кепура за «Лучшее оперное дирижирование». Который также является первым призером на конкурсе им. Герберта фон Караяна в Берлине и, ему принадлежит высшая польская награда Gloria Artis Gold за вклад в польское искусство.

Отметим, история польского оркестра Sinfonia Varsovia берет начало с 1984 года. Тогда Польшу должен был посетить легендарный скрипач и дирижер Иегуди Менухин. Специально для него лучшими музыкантами государства был усилен Польский камерный оркестр. После концерта, успех которого был невероятным, Менухин стал первым главным дирижером перерожденного оркестра под названием Sinfonia Varsovia.

Ранее НСН сообщала, что в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» 24 декабря пройдет открытие выставки «Год Театра. Занавес!». Экспозиция является результатом масштабного проекта «Русский театр в одном кадре», где в одном можно увидеть более 80 главных героев современного русского театра.



