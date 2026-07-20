«Занавес открывается!»: Приезд в Россию обладателя «Грэмми» Пэйтона назвали знаковым
Приезд в Россию Николаса Пэйтона помогает «пробить культуру отмены», сказал в эфире НСН Игорь Бутман, раскрыв имена других мировых звезд, которых ждут в РФ в 2026 году.
Приезд в Россию обладателя премии «Грэмми», американского джазмена из Нового Орлеана Николаса Пэйтона – знаковое событие для России, заявил в интервью НСН народный артист России, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман.
Известный трубач, пианист, мультиинструменталист Николас Пэйтон 23 июля выступит на Санкт-Петербургском джазовом фестивале, а 21 июля даст двойной концерт в московском Клубе Бутмана. Собеседник НСН объяснил, что к нам едет выдающийся музыкант.
«Конечно, это знаковое событие. Это один из выдающихся деятелей джаза, выходец из Нового Орлеана, как и Уинтон Марсалес, как и Теренс Блэнчард, ведь именно в новоорлеанской школе и родился джаз, его традиции. Он стал очень заметной фигурой, записал несколько выдающихся альбомов, получил премию "Грэмми". Для нас очень важно, что человек такого масштаба приедет на фестиваль. Он мультиинструменталист, поэтому будет играть и на фортепиано, и на трубе. Очень важно и то, что мы пробиваем культуру отмены. Те люди, которые соглашаются выступать в России, получают и негативную прессу, и огромный хейт в соцсетях, поэтому в их приезде есть определенная смелость, понимание, что музыка и искусство объединяют людей», - подчеркнул Бутман.
Он также рассказал о других зарубежных джазовых звездах, которых ждут в России в этом году.
«Конечно, к нам приедут еще музыканты. Мы ожидаем вибрафониста Уоррена Вульфа, артистов, которые у нас выступали на Московском джазовом фестивале - и Камиллу Турман, и Аллана Харриса. Отправлено приглашение замечательному саксофонисту Маркусу Стрикленду. Мы со всеми ведем переговоры, ищем возможные даты приезда, они нам отвечают. Занавес открывается со страшной силой, в этом плане идет хорошая тенденция. Люди перестают бояться к нам лететь, у них есть желание сотрудничать с нашими музыкантами, которые тоже великолепны, делать коллаборации и международные проекты», - заключил собеседник НСН.
Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец Дэн Барнетт ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему не боится выступать в России.
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