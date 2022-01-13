Замглавы МИД РФ похвалил рэпера, которого проверяет СК РФ

По словам высокопоставленного дипломата, ему нравятся «сложение слов и ассоциативные ряды» музыканта.

«Это большой талант. Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше изучить и слушать, убрав музыкальный фон», — отметил Рябков.

Он добавил, что ему нравится творчество американских поп и рэп-исполнителей, кроме Oxxxymiron это Леди Гага и Канье Уэст.

Ранее блогер Дмитрий Якушев заявил, что направил в Следственный комитет шуточное обращение с просьбой проверить деятельность рэперов (Noize MC) и (Oxxxymiron), которые якобы ведут пропаганду «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов», а также пытаются «реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность», сообщает Ura.ru.

Позже руководитель Общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил о намерении обратится к главе СК РФ Александру Бастрыкину с настоящей просьбой проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron.