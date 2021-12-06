«Ветераны России» потребуют настоящей проверки рэперов Noize MC и Oxxxymiron
Руководитель Общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил о намерении обратится к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов Ивана Алексеева (Noize MC) и Мирона Федорова (Oxxxymiron), сообщает NEWS.ru.
По его словам, следует проверить также что и самого блогера Дмитрия Якушева, в действиях которого он усмотрел провокацией в адрес главы СК.
«Мы отреагируем и обратимся к СК РФ с просьбой проверить творчество данных рэперов, а также дать оценку деятельности Дмитрия Якушева, его насмешке над СК РФ», - подчеркнул Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» добавил, что ещё одна проверка музыкантам «не помешает» и позволит им «быть в тонусе и не забывать, что они живут на территории РФ».
Ранее в СК заявили, что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить деятельность рэперов (Noize MC) и (Oxxxymiron), которые якобы ведут пропаганду «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов», а также пытаются «реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность».
Позже блогер Дмитрий Якушев заявил, что «Обращение группы патриотов» в СК является шуткой.
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