Захарова анонсировала дуэт Успенской с дочерью с песней на свои стихи

«У Любы Успенской и её дочери Тани новая песня - «Мольба»… Песня «Мольба», музыка Марал Якшиева и Брендон Стоун, слова мои», - написала она.

Также Мария Захарова рассказала об истории знакомства с Любовью Успенской и ее дочерью, когда Татьяна Плаксина «переживала … самый худший период в своей жизни», имея ввиду наркоманию.



«Люба боролась за неё отчаянно, вытаскивала ее всеми возможными и невозможными способами», - рассказала Захарова.

По ее словам, тогда совместной с Успенской она написала первую песню «Я слишком тебя любила».



«Но надежда, пусть и робкая, что когда-нибудь они смогут спеть с Таней дуэтом, во мне зародилась. И вот этот долгожданный дуэт. Эта боль и радость матери и дочери, их переживания и вера, любовь как она есть», - анонсировала композицию Мария Захарова.

Ранее восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН призналась, что мама принимает огромное участие в ее карьере певицы.

«Мама мой наставник. Она принимает огромное участие во всем процессе. Она, не постесняюсь этого слова, мой продюсер. Я очень доверяю ее вкусу, мы с ней всегда слушали одну и ту же музыку, я выросла на ее песнях. Ее пение, ее манера подачи оказали очень большое влияние на меня. Она меня научила, как доносить смысл каждой песни, чтобы это было проникновенно. Мама очень строгий продюсер, но я благодарна ей за это, она вытаскивает из меня самое лучшее . Ей действительно нравится, как я пою. Если бы ей не нравилось, она бы не помогала», - поделилась она.



