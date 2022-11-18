Дочь Успенской заявила, что рассчитывает «пробиться» на радио

Восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН заявила, что ее песни могут попасть на радио.

«Я считаю, что моим песням будет несложно пробиться на радио. Песня «Чудо» достаточно экспериментальная песня, но все равно она легко слушается. Она только сегодня вышла, это мой первый сингл», - рассказала она.

18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.

Сингл, написанный восходящей звездой шоу-бизнеса, появится на онлайн-площадках страны. Повествование ведется от первого лица, и это некий крик души: о борьбе с порочными страстями, о попытке начать жизнь заново, с чистого листа, выбравшись из «мира оков».

