«Строгий продюсер»: Дочь Успенской о роли мамы в своей карьере

Восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН призналась, что мама принимает огромное участие в ее карьере певицы.

«Мама мой наставник. Она принимает огромное участие во всем процессе. Она, не постесняюсь этого слова, мой продюсер. Я очень доверяю ее вкусу, мы с ней всегда слушали одну и ту же музыку, я выросла на ее песнях. Ее пение, ее манера подачи оказали очень большое влияние на меня. Она меня научила, как доносить смысл каждой песни, чтобы это было проникновенно. Мама очень строгий продюсер, но я благодарна ей за это, она вытаскивает из меня самое лучшее . Ей действительно нравится, как я пою. Если бы ей не нравилось, она бы не помогала», - поделилась она.

18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.

