«Зачем мне лейбл?» Sony Music о роли рекорд-компаний в индустрии

На фоне пострадавшей концертной отрасли из-за пандемии коронавируса в 2020 году физические носители музыки, а также стриминоговые платформы выглядят увереннее. Их доходы только увеличивались. Спокойно пережили неблагоприятную ситуацию и лейблы. Об этом в большом интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала гендиректор Sony Music в России и странах СНГ Арина Дмитриева.

- С чем вы вышли из 2020 года?

- Если мы говорим про рекординговую индустрию, которую мы представляем как звукозаписывающий лейбл, то сейчас уже львиную часть дохода приносит стриминг. И Россия по сравнению с другими территориями - одна из самых стриминговых. То есть в нашей структуре дохода стриминг приносит уже 70% совокупного дохода.

- Насколько это хорошие показатели?

- В 2020 году показал очень высокие темпы роста, чем мы, безусловно, очень рады. Музыкальная индустрия в России выросла на 35% и музыкальный рынок в стране второй по темпам роста в мире. Мы находимся на 15 месте по объемам музыкального рынка, и это очень хорошие показатели. Традиционно Россия из-за пиратства не поднималась выше 30 места. Нас обгоняет только Южная Корея по темпам роста музыкального рынка. Для нас, как для рекорд-компании, год был прекрасный.

- На каких площадках доход больше от стриминга?

- Российский рынок уникальный с точки зрения количества сильных игроков, представленных в стриминговых сервисах. У нас очень конкурентная среда, у нас представлены глобальные сервисы: Apple, который был одним из первых сервисов, вышедших на российский рынок, Spotify, Google с YouTube. Но при этом у нас есть и уникальные локальные игроки. Это тот же Вконтакте, Яндекс, Сберзвук, который сейчас проводит достаточно агрессивную маркетинговую политику и политику развития продукта. Для нас как для музыкальной индустрии и как для потребителя это просто великолепно.

- Многие артисты утверждают, что в эпоху Интернета лейблы не нужны.

- Правы музыканты, которые задаются вопросом: «Зачем мне лейбл?» Во-первых, сейчас цена записи музыки стала намного ниже, чем она была еще 10 лет назад. Раньше были необходимы дорогостоящие студии, живые инструменты, дорогое сведение, работа звукорежиссёра. Сейчас же можно творить музыку на кухне: нужен компьютер и все. Но с другой стороны, музыканты должны понимать, что барьеры, которые перестали существовать или стали низкими, стали такими для огромного количества людей. И огромное количество людей, которые вдохновляются музыкой или вдохновляются потенциальной славой, ринулись в создание контента. Конкуренция теперь совершенно безумная. Для того, чтобы слушатель нашел именно тебя во всем этом шуме, нужно проводить огромную работу: и маркетинговую, и по части создания контента. И здесь работа лейбла становится очень важной, потому что именно лейбл знает, как сделать так, чтобы молодой музыкант мог выделиться из огромного количества не менее амбициозных молодых ребят, которые жаждут славы, денег и аудитории. Поэтому роль лейбла в этом аспекте становится все более важной.

- То есть лейбл выполняет только маркетинговую функцию?

- Не всегда. Можно сделать колоссальную маркетинговую работу, но если сам продукт не интересен, то все усилия в никуда. Поэтому рекомендации по созданию контента, по плану продвижения очень важны.

- То есть вы говорите именно о музыкальном продюсировании?

- Когда в России говорят «продюсер», то все себе представляют некого дядю, который вкладывает деньги и чем-то помогает, в то время как на Западе, если ты говоришь «продюсер», то речь идет именно о музыкальном человеке, который помогает и с продакшеном, и с общей музыкальной концепцией. В России действительно многие музыканты сами себе продюсеры. Я считаю, что каким бы талантливым и самобытным музыкант не был, помощь очень музыкального, очень профессионального человека помогает из хорошего репертуара сделать репертуар гениальный.

- Как работать с артистами, которые сами себе продюсеры? Таких, например, много в русском роке.

- К моему личному сожалению, сейчас большого интереса к гитарной, роковой музыке в стриминге нет. Если вы посмотрите, что доминирует в чартах, то это хип-хоп, R&B, поп-музыка. Что касается рока, то в чарты он «залетает» нечасто. Есть, конечно, исключения, и я всегда очень радуюсь, когда их вижу. Думаю, что ситуация будет меняться по мере того, как будет расширяться стриминговая аудитория. Понятно, что в начале в стриминг вошли самые молодые и продвинутые ребята, а молодая аудитория слушала преимущественно хип-хоп. Сейчас мы видим, что потребление меняется, потому что расширяется аудитория и какие-то артисты, которые ориентированы на более взрослую аудиторию, тоже набирают свою аудиторию в стриминге, и это здорово. Я надеюсь на возобновление моды и спроса на гитарную музыку в России. Думаю, что это возможно. Было время, когда все задавались вопросом «Рок совсем умер?» Сейчас мы видим, что он не умер, и мы готовы работать и поддерживать артистов этого направления.

- Тяжело ли было работать с артистами в 2020 году?

- Для артистов 2020 год был очень тяжелым, потому что для них концерты важны как источник дохода. Плюс ко всему многие содержат коллективы - это большой штат. В частности, у Сергея Лазарева большой коллектив, и ему приходилось продолжать содержать людей даже во время пандемии. Это, конечно, было финансово тяжело. И морально тоже артистам было непросто, потому что они привыкли быть постоянно занятыми в турах, а тут ничего не происходит, и это морально сложно. Мы старались поддерживать наших артистов, как могли. Но для нас и тут есть позитивный момент, поскольку многие музыканты поняли, насколько сейчас важен стриминг.

Ранее гендиректор компании «musicdistribution» Илья Дурманов рассказал Telegram-каналу "Радиоточка НСН", на каких платформах зарабатывают артисты.

