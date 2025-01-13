Алиса Вокс назвала «Экспонат» последним вагоном уходящего поезда мегахитов
Алиса Вокс заявила НСН, что современные популярные песни не являются мегахитами и забудутся через неделю точно так же, как и исполнители этих песен.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире НСН заявила, что песня «Экспонат», выпущенная в 2016 году, была последним мегахитом, а все новинки, «залетающие» в тренды сейчас, забудутся через неделю.
Группировка из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная Сергеем Шнуровым, отмечает сегодня день рождения. Ровно 28 лет назад, 13 января 1997 года, состоялся первый концерт коллектива. Вокс вспомнила мегахит коллектива «Экспонат» и заявила, что сегодня в индустрии отсутствует понятие трендов по жанрам.
«Сейчас нет такого понятия как тренд, потому что «залетают» песни очень разной направленности. Это и какие-то каверы на старые песни, и новая волна. Сейчас нельзя сказать, что в тренде вот это или вот то. Наверное, чем чаще ты что-то выпускаешь, тем больше у тебя шансов куда-то попасть. Я думаю, что именно исходя из этого принципа Шнуров и понавыпускал в конце прошлого года сразу столько материалов. «Экспонат» был последним вагоном уходящего поезда мегахитов, когда песня остается на века. Раньше песня постепенно набирала слушателей, этот рост был непрерывным. А сейчас какая-то песня про бобра «залетит», а через неделю ее никто уже не вспомнит. Появится другая песня, а потом - третья. Я недавно смотрела подборку каких-то песен, которые были модными год или два назад. Я поняла, что не то что эти песни, но и самих исполнителей-то никто не помнит», - заявила собеседница НСН.
Напомним, в конце ноября группа «Ленинград» представила новый альбом «Синяя Богиня», в который вошли 13 треков. До этого, 8 ноября, у «Ленинграда» и Инстасамки (Дарьи Зотеевой) вышел совместный мини-альбом «Бумеры и зумеры», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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