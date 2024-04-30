На Урале снимут фильм о группах Свердловского рок-клуба

Картина получила название «Дуэль». Сценарий фильма уже готов, отметил Горенбург.

По словам продюсера, в фильме планируется рассказать о группах «Наутилус Помпилиус», «Змей Горыныч-бэнд» и «Каталог», которые появились в Свердловском архитектурном институте.

Свердловский рок-клуб существовал в 1986-1991 годах. В его состав входили группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Смысловые галлюцинации и другие популярные коллективы.

Ранее стало известно, что британский режиссер Ридли Скотт планирует снять фильм о музыкальной группе The Bee Gees, передает «Радиоточка НСН».

