На Урале снимут фильм о группах Свердловского рок-клуба
В 2025 году на Урале начнутся съемки художественного фильма о музыкальных коллективах Свердловского рок-клуба, пишет ТАСС со ссылкой на директора продюсерского центра «Лад Евгения Горенбурга.
Картина получила название «Дуэль». Сценарий фильма уже готов, отметил Горенбург.
По словам продюсера, в фильме планируется рассказать о группах «Наутилус Помпилиус», «Змей Горыныч-бэнд» и «Каталог», которые появились в Свердловском архитектурном институте.
Свердловский рок-клуб существовал в 1986-1991 годах. В его состав входили группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Смысловые галлюцинации и другие популярные коллективы.
Ранее стало известно, что британский режиссер Ридли Скотт планирует снять фильм о музыкальной группе The Bee Gees, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Румынии 5-24 мая пройдут учения НАТО Swift Response
- Власти Украины лишили пенсий почти 300 тысяч переселенцев
- Ивлеева удалила все публикации в Instagram
- На Урале снимут фильм о группах Свердловского рок-клуба
- Глава РПЛ предложил запретить выступать в лиге игрокам с судимостью
- Американские СМИ обвинили создателя ChatGPT в нарушении авторских прав
- Звезда сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер в 83 года
- Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС
- Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS
- В курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru