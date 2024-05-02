Вадим Самойлов: В фильме «Дуэль» не будет отсылок к «Агате Кристи»

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в разговоре с НСН рассказал, что в фильме с рабочим названием «Дуэль» не будет затрагиваться история коллектива.

Ранее директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург сообщил ТАСС, что в 2025 году на Урале начнутся съемки художественного фильма с рабочим названием «Дуэль» о группах Свердловского рок-клуба. Горенбург подчеркнул, что в фильме планируется затронуть группы «Змей Горыныч-бэнд», «Каталог» и «Наутилус Помпилиус». На Урале также были созданы такие группы как «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и «Смысловые галлюцинации». Самойлов отметил, что слышал о проекте, но в другом ключе.