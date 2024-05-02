Вадим Самойлов: В фильме «Дуэль» не будет отсылок к «Агате Кристи»
Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметил в эфире НСН, что не принял бы участие в съемках картины.
Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в разговоре с НСН рассказал, что в фильме с рабочим названием «Дуэль» не будет затрагиваться история коллектива.
Ранее директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург сообщил ТАСС, что в 2025 году на Урале начнутся съемки художественного фильма с рабочим названием «Дуэль» о группах Свердловского рок-клуба. Горенбург подчеркнул, что в фильме планируется затронуть группы «Змей Горыныч-бэнд», «Каталог» и «Наутилус Помпилиус». На Урале также были созданы такие группы как «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и «Смысловые галлюцинации». Самойлов отметил, что слышал о проекте, но в другом ключе.
«Я слышал о проекте, в котором действия происходят в Екатеринбурге. Но это не про Свердловский рок-клуб... Это какой-то город, в котором есть рок-клубы, про это я слышал. Но там нет групп «Агаты Кристи», «Наутилус». Это просто история рокеров, двух музыкантов. Если они запускают проект, желаю удачи!», – сказал Самойлов.
При этом он отметил, что не принял бы участие в съемках фильма.
«Я в кино не снимаюсь. Этот фильм не автобиографический, а художественная история. У нее есть авторы», – резюмировал собеседник НСН.
В свою очередь Евгений Горенбург в разговоре с НСН объяснил, что фильм находится на стадии синопсиса, а в работе на сегодняшний день два сценария.
«Сейчас это на стадии даже не сценария, а синопсиса. Я ровно так и сказал, что сейчас в работе два сценария: один с условным названием «Дуэль». Пока я не готов раскрывать какие-то подробности. Это будет художественный фильм, основанный на некоторых реальных событиях», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что видеосервис Wink.ru начал съемки сериала о группе «Комбинация». В проекте пойдет речь о творческом пути участниц – Татьяне Ивановой, Алене Апиной, Ольге Ахуновой и Юлии Козюльковой, прославившихся такими хитами, как Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер», передает «Радиоточка НСН».
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