Яркие впечатления и утрата: Певица Сурганова о том, почему в 2024 году «стала взрослой»
31 декабря 202419:00
Валентина Лезина
Светлана Сурганова заявила НСН, что в этом году победила клаустрофобию, открыла новые таланты и спела с группой «Пикник».
Российская певица, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в беседе с НСН рассказала, что в уходящем году испытала себя, погрузившись на глубину 870 метров, дала множество концертов с коллективом, а также потеряла самого близкого человека.
«Год был для меня важный и непростой, он был полон событий. Я побывала на глубине порядка 870 метров в Краснокаменской шахте. Для меня это были, конечно, ярчайшие впечатления, поскольку я клаустрофоб, и всякое замкнутое пространство, особенно еще и на большой глубине, это испытание для меня. Также мы уже не первый год сотрудничаем со школой Росатома, с которой ездим по городам и весям и проводим прекрасный конкурс «U-235. Новые песни»: отслушиваем талантливых детей и даем концерты. Сам год для коллектива «Сурганова и оркестр» и для тех, кто работает в нашем арт-пространстве «Пушкин рядом» запомнился еще и тем, что мы открыли его совместным концертом с группой «Пикник». Получилось очень душевное и энергичное выступление. Также были афишные концерты «Сурганова и оркестр», большое количество поездок, фестивалей. Год был насыщенный и светлый, несмотря на то, что у меня ушел самый близкий человек – моя мама. Так что я еще и перешла из статуса ребенка в статус взрослого человека, потому что мы все остаемся детьми, пока у нас живы родители», - поделилась она.
Сурганова также отметила, что на будущий год у нее большие планы, в первую очередь много петь и творить, а также поздравила читателей НСН с Новым годом.
«Планов громадье. Это касается и коллектива «Сурганова и оркестр», и школы Росатома, и арт-пространства «Пушкин рядом». У нас сейчас идет реорганизация. Есть желание творить, петь песни наших замечательных, талантливых друзей, которые, может быть, не так широко известны, но от этого их творчество не менее значимо. Хочется украшать собой этот мир и все-таки вселять в людские умы, что надо учиться жить в мире, любви, согласии и диалоге. Поэтому хочу пожелать всем нам мира, взаимопонимания, выдержки, сил, терпимости. И главное, возможности «диалогировать». Давайте друг друга слышать! И конечно, желаю, чтобы ваши близкие, родные были здоровы и вас радовали. С Новым годом!», - поздравила певица.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru