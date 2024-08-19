Сурганова пожелала «Ночным снайперам» вдохновения и полных стадионов
Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поздравила группу «Ночные снайперы» с 31-летием со дня основания. Дуэт был создан в 1993 году Сургановой и Дианой Арбениной в Санкт-Петербурге.
В телеграм-канале «Сургановой и Оркестра» говорится, что коллектив за эти годы прошел огромный путь, придумав множество песен, ставших «саундтреком жизни многих».
«И хотя каждый пошел своей дорогой, мы от лица «Сургановой и Оркестра» радуемся успехам коллег, желаем дальнейших творческих достижений, полных стадионов и концертных залов, вдохновения и верных поклонников!», - отмечается в канале.
В свою очередь лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в документальном фильме «Арбенина» рассказала о знакомстве и расставании со Светланой Сургановой, с которой они создали в 1993 году музыкальный тандем. По ее словам, их разрыв назревал, а последней каплей стала улыбка Сургановой во время исполнения песни, с которой у Арбениной были связаны тяжелые воспоминания. Певица сказала, что подошла к коллеге и послала ее на три буквы, а на следующий день они разошлись официально. Сказано это было довольно жестко и без сожаления.
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