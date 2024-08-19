Сурганова пожелала «Ночным снайперам» вдохновения и полных стадионов

«И хотя каждый пошел своей дорогой, мы от лица «Сургановой и Оркестра» радуемся успехам коллег, желаем дальнейших творческих достижений, полных стадионов и концертных залов, вдохновения и верных поклонников!», - отмечается в канале.

В свою очередь лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в документальном фильме «Арбенина» рассказала о знакомстве и расставании со Светланой Сургановой, с которой они создали в 1993 году музыкальный тандем. По ее словам, их разрыв назревал, а последней каплей стала улыбка Сургановой во время исполнения песни, с которой у Арбениной были связаны тяжелые воспоминания. Певица сказала, что подошла к коллеге и послала ее на три буквы, а на следующий день они разошлись официально. Сказано это было довольно жестко и без сожаления.



