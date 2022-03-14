«Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
Сервисы «Яндекс.Музыка» и VK сообщили, что не могут добавить новые музыкальные релизы западных исполнителей. В «Яндекс.Музыке» заявили, что работают со своими партнерами над решением вопроса. При этом каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, полностью доступны, передает РБК.
Какие именно композиции оказались недоступны пользователям, в компании не уточнили, но напомнили, что об ограничениях работы в России на прошлой неделе заявляли Universal, Warner и Sony Music.
С такой же проблемой столкнулась и сервис «VK Музыка». Там отметили, что решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, однако это единичные случаи. В частности о том, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии британская рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор.
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