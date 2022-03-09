Universal Music приостановит работу в России

Отмечается, что крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация приостановит работу в России и закроет все свои офисы, пишет РИА ФАН. Universal Music временно прекратит записывать музыкантов, работающих с лейблом, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.

С российским отделением компании сотрудничают более 50 исполнителей, в числе которых Элджей, Noize MC, Shortparis, Найк Борзов и другие.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России, пишет RT.



