Universal Music приостановит работу в России

Компания Universal Music приостановила свою деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Об этом пишет журнал Variety.

Netflix официально приостанавливает работу в России

Отмечается, что крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация приостановит работу в России и закроет все свои офисы, пишет РИА ФАН. Universal Music временно прекратит записывать музыкантов, работающих с лейблом, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.

С российским отделением компании сотрудничают более 50 исполнителей, в числе которых Элджей, Noize MC, Shortparis, Найк Борзов и другие.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России, пишет RT.

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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