Universal Music приостановит работу в России
Компания Universal Music приостановила свою деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Об этом пишет журнал Variety.
Отмечается, что крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация приостановит работу в России и закроет все свои офисы, пишет РИА ФАН. Universal Music временно прекратит записывать музыкантов, работающих с лейблом, однако продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.
С российским отделением компании сотрудничают более 50 исполнителей, в числе которых Элджей, Noize MC, Shortparis, Найк Борзов и другие.
Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix приостановит работу на территории России, пишет RT.
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