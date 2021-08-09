Яндекс поздравил Уитни Хьюстон с днем рождения
9 августа 2021 года известной певице, актрисе и фотомодели Уитни Хьюстон исполнилось бы 58 лет. В честь дня рождения артистки сервис Яндекс. Музыка выпустил специальный плейлист с лучшими, по мнению редакции, ее хитами.
В подборку вошли такие песни как «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «Run To You», «Queen Of The Night», «I’m Every Woman», а также дуэты с известными исполнителями «Could I Have This Kiss Forever» с Энрике Иглесиасом, «If I Told You That» с Джорджем Майклом и «When You Believe» с Мэрайей Кэри.
Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года.
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