Якубович признался, что не считает Пугачеву великой певицей

В ходе шоу «Антонимы» он отметил, что в каком-то смысле Примадонну можно считать великой певицей, однако он предпочёл бы «поберечь бы слово «великая» для чего-нибудь другого».

«Я не могу так сказать. Это только время оценит» — уверен Якубович.

Ранее бизнесмен Александр Федотов, принявший участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале, заявил, что ведущий программы Леонид Якубович за кадром является жёстким и авторитарным человеком, сообщает Ura.ru.

