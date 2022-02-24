Якубович признался, что не считает Пугачеву великой певицей

Телеведущий Леонид Якубович назвал певицу Аллу Пугачёву «замечательной русской актрисой», сообщает РИА Новости.

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В ходе шоу «Антонимы» он отметил, что в каком-то смысле Примадонну можно считать великой певицей, однако он предпочёл бы «поберечь бы слово «великая» для чего-нибудь другого».

«Я не могу так сказать. Это только время оценит» — уверен Якубович.

Ранее бизнесмен Александр Федотов, принявший участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале, заявил, что ведущий программы Леонид Якубович за кадром является жёстким и авторитарным человеком, сообщает Ura.ru.

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ТЕГИ:Шоу-бизнесПевицаАлла ПугачеваЛеонид Якубович
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