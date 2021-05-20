Газманов рассказал, как встретил кумира на «Нашествии»
Музыкант Родион Газманов в интервью НСН вспомнил самое яркое выступление на «Нашествии».
«Нашествие» с 30 июля по 1 августа соберет всех любителей настоящей, живой музыки на трехдневный опен-эйр. За свою более чем двадцатилетнюю историю «Главное приключение года» обросло историями, событиями, байками. Своим самым ярким воспоминанием о «Нашествии» с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился музыкант Родион Газманов.
«Однажды я взял с собой племянника на один из выездов на фестиваль. На выступлении Сергея Галанина мы сидели на самой сцене, на самом ее краю. И я смотрел на его выступление, на выступление моего кумира, человека, чью музыку я слушал "запоем" в студенческие годы, до него можно было дотянуться и дотронуться, и эти кадры, эти воспоминания со мной останутся на всю жизнь. Было очень круто!» - рассказал артист.
Газманов также добавил, что новое место проведения «Нашествия» может собрать большее количество зрителей, чем годом раньше.
«В Завидово люди ездили со всех концов страны не потому, что это было близко к их дому, поэтому я уверен, что Серпухов соберет не меньше людей, а то и больше, поскольку количество гостей фестиваля постоянно увеличивается с каждым годом», – отметил он.
Говоря о «Нашествии», Газманов признался, что знает о фестивале с самого его начала, так как он – большой поклонник «НАШЕго Радио».
«Я услышал о "Нашествии" 20 лет назад, когда фестиваль впервые состоялся. Поскольку я тогда и по сей день слушаю "НАШЕ Радио". А когда "Нашествию" исполнилось не то 10 лет, не то больше, я уже начал принимать участие в фестивале. Мы с нашей командой с удовольствием выступали, общались с музыкантами, окунались в атмосферу "Нашествия", как самый большой, знаковый рок-фестиваль в стране, конечно, он имеет свою атмосферу, и это здорово», - заключил собеседник агентства.
Ранее организаторы заявили некоторых участников «Нашествия 2021», среди которых группа «СерьГа», «Машина времени», «Сплин», Louna и многие другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»
- В США гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы
- Познер заявил, что Россией управляют люди со старыми мозгами
- Более 5 млн просмотров набрала трансляция первого дня марафона «Новое Знание»
- СМИ сообщили о намерении Израиля остановить операцию в Газе
- МИД Украины: На встрече Путина с Зеленским должны обсуждаться Крым и Донбасс
- Стало известно число пользователей Рунета
- Глава Минэнерго опроверг сбои в работе энергомоста в Крым
- В Киеве решили не относить русских к коренным народам Украины
- СМИ: В Димитровграде в квартире взорвалась граната
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru