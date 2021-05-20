Газманов рассказал, как встретил кумира на «Нашествии»

Газманов также добавил, что новое место проведения «Нашествия» может собрать большее количество зрителей, чем годом раньше.

«В Завидово люди ездили со всех концов страны не потому, что это было близко к их дому, поэтому я уверен, что Серпухов соберет не меньше людей, а то и больше, поскольку количество гостей фестиваля постоянно увеличивается с каждым годом», – отметил он.

Говоря о «Нашествии», Газманов признался, что знает о фестивале с самого его начала, так как он – большой поклонник «НАШЕго Радио».

«Я услышал о "Нашествии" 20 лет назад, когда фестиваль впервые состоялся. Поскольку я тогда и по сей день слушаю "НАШЕ Радио". А когда "Нашествию" исполнилось не то 10 лет, не то больше, я уже начал принимать участие в фестивале. Мы с нашей командой с удовольствием выступали, общались с музыкантами, окунались в атмосферу "Нашествия", как самый большой, знаковый рок-фестиваль в стране, конечно, он имеет свою атмосферу, и это здорово», - заключил собеседник агентства.

Ранее организаторы заявили некоторых участников «Нашествия 2021», среди которых группа «СерьГа», «Машина времени», «Сплин», Louna и многие другие.

