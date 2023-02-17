«Я не отчаиваюсь!»: Глюк’оZа накануне концерта в «Крокусе» сообщила о его отмене

Певица Глюк’оZа сообщила об отмене концерта в московском «Crocus Сity Hall», который был запланирован на 17 февраля.

Примерно за сутки до начала концерта она разместила в соцсетях соответствующее видеообращение.

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«Я до последнего надеялась, что не буду записывать это видео, готовилась изо всех сил, но, к сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт 17 февраля в "Крокус Сити Холле" придется перенести. Я очень-очень сожалею об этом, но, к сожалению, не все зависит от меня. Я не отчаиваюсь и верю, что эта встреча состоится очень скоро», - сказала певица.

Глюко’Zа поблагодарила фанатов за понимание и поддержку, пообещав вскоре назвать новую дату концерта. На официальном сайте «Крокуса» указано, что дата концерта изменена.

Ранее стало известно, что запланированный на сегодня концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx в Челябинске перенесен с 17 февраля на 7 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертПевица
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