«Я не отчаиваюсь!»: Глюк’оZа накануне концерта в «Крокусе» сообщила о его отмене
Певица Глюк’оZа сообщила об отмене концерта в московском «Crocus Сity Hall», который был запланирован на 17 февраля.
Примерно за сутки до начала концерта она разместила в соцсетях соответствующее видеообращение.
«Я до последнего надеялась, что не буду записывать это видео, готовилась изо всех сил, но, к сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт 17 февраля в "Крокус Сити Холле" придется перенести. Я очень-очень сожалею об этом, но, к сожалению, не все зависит от меня. Я не отчаиваюсь и верю, что эта встреча состоится очень скоро», - сказала певица.
Глюко’Zа поблагодарила фанатов за понимание и поддержку, пообещав вскоре назвать новую дату концерта. На официальном сайте «Крокуса» указано, что дата концерта изменена.
Ранее стало известно, что запланированный на сегодня концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx в Челябинске перенесен с 17 февраля на 7 марта.
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