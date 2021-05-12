«Я мечтала о «Нашествии!» Певица Саша Мусор готова выступить на фестивале

Саша Мусор (Саша Горбачева) – молодая певица, ставшая популярной благодаря своему первому альбому «Твои грустные песни», который артистка записала дома под гитару и выложила в социальную сеть в «ВКонтакте». Сейчас у Саши контракт с лейблом Sony Music Entertainment Russia, сольные концерты и работа над новой пластинкой.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Саша Мусор призналась, что хотела попасть на «Нашествие», еще будучи подростком:

«Впервые о фестивале «Нашествие» я услышала, когда мне было 13 лет. Помню, как уже спустя года три, в 16, мы сидели с друзьями на улице летом и рассуждали, как мы поедем на «Нашествие». Но, конечно, мама меня не отпустила, денег у нас не было, но мечтали мы крепко о фестивале! Так с тех пор, я ни разу и не была на «Главном приключении года». Знаю, что фестиваль мой ровесник или немного старше», - рассказала она.

Говоря о возможности своего выступления на «Нашествии», артистка задумалась, подойдет ли ее творчество фестивалю.

«Надо подумать, будут ли меня там слушать люди? В целом, ничего против не имею, была бы рада потусоваться и побывать, наконец-то, на "Нашествии"», - заключила собеседница агентства.

21 мая в Нижнем Новгороде пройдет сольный концерт Саши Мусор.

Фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

