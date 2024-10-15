«Мероприятие от 8 млн рублей»: Цены на корпоративы взлетели на 20-40%

«Общий бюджет на празднование корпоративов (не только предновогодних) растет только потому, что растут гонорары артистов. Основной перечень услуг (от стоимости звукового оборудования до кейтеринга) особо в цене не поднялся. А вот гонорары топового сегмента селебрити увеличились от 20-40% до 80% в отдельных случаях», - объяснил он.

Сегодня организация корпоратива с артистами обходится от 8 до 50 миллионов рублей, рассказал Шахиди.

«По поводу средней стоимости корпоратива ничего определенного сказать невозможно. Есть минимум три бюджетных сегмента в событийной индустрии: до 8 млн рублей за ивент (это самый большой по количеству событий сегмент), до 25 млн - самый популярный сегмент со звёздами российской сцены; и до 50 млн рублей - таких ивентов процентов 5 от общего числа праздников», - добавил собеседник НСН.

Ранее генпродюсер HiFi-стриминга "Звук" Сергей Балдин заявил "Радиоточке НСН", что топовые исполнители в России сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год.

