«Мероприятие от 8 млн рублей»: Цены на корпоративы взлетели на 20-40%

Организация корпоратива с артистами осенью 2024 года обходится в сумму от 8 до 50 миллионов рублей, заявил НСН событийный продюсер Табриз Шахиди.

Гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%, заявил концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.

Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence, пишет РБК. Шахиди уверен, что стоимость растет за счет гонораров артистов.

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«Общий бюджет на празднование корпоративов (не только предновогодних) растет только потому, что растут гонорары артистов. Основной перечень услуг (от стоимости звукового оборудования до кейтеринга) особо в цене не поднялся. А вот гонорары топового сегмента селебрити увеличились от 20-40% до 80% в отдельных случаях», - объяснил он.

Сегодня организация корпоратива с артистами обходится от 8 до 50 миллионов рублей, рассказал Шахиди.

«По поводу средней стоимости корпоратива ничего определенного сказать невозможно. Есть минимум три бюджетных сегмента в событийной индустрии: до 8 млн рублей за ивент (это самый большой по количеству событий сегмент), до 25 млн - самый популярный сегмент со звёздами российской сцены; и до 50 млн рублей - таких ивентов процентов 5 от общего числа праздников», - добавил собеседник НСН.

Ранее генпродюсер HiFi-стриминга "Звук" Сергей Балдин заявил "Радиоточке НСН", что топовые исполнители в России сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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