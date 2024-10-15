«Мероприятие от 8 млн рублей»: Цены на корпоративы взлетели на 20-40%
Организация корпоратива с артистами осенью 2024 года обходится в сумму от 8 до 50 миллионов рублей, заявил НСН событийный продюсер Табриз Шахиди.
Гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%, заявил концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.
Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence, пишет РБК. Шахиди уверен, что стоимость растет за счет гонораров артистов.
«Общий бюджет на празднование корпоративов (не только предновогодних) растет только потому, что растут гонорары артистов. Основной перечень услуг (от стоимости звукового оборудования до кейтеринга) особо в цене не поднялся. А вот гонорары топового сегмента селебрити увеличились от 20-40% до 80% в отдельных случаях», - объяснил он.
Сегодня организация корпоратива с артистами обходится от 8 до 50 миллионов рублей, рассказал Шахиди.
«По поводу средней стоимости корпоратива ничего определенного сказать невозможно. Есть минимум три бюджетных сегмента в событийной индустрии: до 8 млн рублей за ивент (это самый большой по количеству событий сегмент), до 25 млн - самый популярный сегмент со звёздами российской сцены; и до 50 млн рублей - таких ивентов процентов 5 от общего числа праздников», - добавил собеседник НСН.
Ранее генпродюсер HiFi-стриминга "Звук" Сергей Балдин заявил "Радиоточке НСН", что топовые исполнители в России сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru