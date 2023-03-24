Концерты ДДТ в Петербурге и Москве отложили на неопределенный срок
Выступления рок-группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве перенесли на неопределенный срок, говорится в сообщении на официальном сайте группы.
Уточняется, что также концерты отложены в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Коллектив группы сообщил, что выступления перенесены «по независящим от группы и организаторов причинам».
Новые даты концертов обещают сообщить позже. Уже купленные билеты будут действительны, их также можно вернуть. Рок-группа поблагодарила за терпение и ожидание выступлений слушателей, которые приобрели билеты на концерты по всей России.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить выступать в России лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку.
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